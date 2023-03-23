Бывшего заместителя главы Миасса будут судить за получение взятки

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя главы Миасса Арсена Симонова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, обвиняемый получил 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания.

Напомним, в феврале заместитель главы Миасса Арсен Симонов был уволен за нарушения законодательства о муниципальной службе.