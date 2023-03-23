Протестующие заблокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль под Парижем

Сотрудники крупнейшего аэропорта Франции Шарль-де-Голль под Парижем блокировали проезд к терминалам в знак протеста против пенсионной реформы.

На подъезде к аэропорту образовалась пробка, передает телеканал BFMTV. Протестующие скандируют "Макрон - убирайся!".

23 марта по всей Франции проходит девятая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Ожидается, что она приведет к сильным перебоям в работе транспорта в стране, передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам в связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста. Он заявил, что хочет вступления реформы в силу до конца текущего года. По словам Макрона, он готов к потере популярности.