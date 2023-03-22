В Тюмени депутат облдумы раскритиковал менталитет многодетных семей

Депутат тюменской облдумы Виктор Рейн на секции "Развитие регионального рынка малоэтажного домостроения: тренды и проблемы, итоги и перспективы", состоявшейся на IV Градостроительном форуме, раскритиковал подход многодетных семей к использованию собственных земельных участков, а потом – и менталитет таких семей. Высказывание прозвучало во время обсуждения темы использования такими семьями земельных участков.

Доклад начальника управления образования земельных участков областного департамента имущественных отношений Елены Ефремовой касался предоставления многодетным семьям земельных участков. Она сообщила, что с 2011 г. на учет принято 14,3 тыс. таких семей. 40% живут в Тюмени, 12% - в Тюменском районе, остальные – в других районах области.

"Мы предоставили участки 78% семей. С 2020 г. мы ввели альтернативу – предлагаем денежную выплату, она считается от среднего показателя по Тюменской области. С 2023 г. эта сумма составляет 401,3 тыс. руб. для семей с тремя детьми, если детей четверо и больше, то на каждого ребенка дополнительно платят 80,2 тыс. руб.", - сказала Ефремова.

Она добавила, что после того, как было выделено более 11 тыс. участков, власти решили проверить, как эту землю используют.

"В марте 2023 г. мы сделали анализ отдельно по Тюмени и району, отдельно – по остальной области. Из 5 тыс. участков только на 1% участков построены дома. 44% участков проданы. 55% участков зарастают, никаких построек, ничего нет. В муниципальных образованиях ситуация лучше. Проанализировали 5,3 тыс. участков. На 4% (213 участков) построено, 12% проданы, остальные участки стоят без использования", - сказала Ефремова.

Заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию тюменской облдумы, координатор федерального проекта "Российское село" и регионального проекта "Свой дом" (правовые изменения, новые подходы к развитию загородного рынка и сельских территорий, сегмент жилищного строительства) Виктор Рейн раскритиковал многодетные семьи за такой подход.

"Почему я отдельно поставил эту тему? Мы говорим об институте семьи, его укреплении. Область вложит в инженерное обустройство участков для многодетных семей в 2023 г. 1,5 млрд руб., 2 млрд было в 2022 г.", - сказал Рейн.

В Тюменском районе, продолжил он, 80% многодетных семей, получившие участки, продали их.

"Если продали участки и семья малообеспеченная, я гарантирую, большинство не решили земельные вопросы, а решили ребенка одеть и так далее", - сказал Виктор Рейн.

Есть уже другая тема, она предназначена социологам.

"Подсчитайте правильно. Сформировали мы участки для 200 малообеспеченных семей. И вы в этот социум, который создаем, 200 семей (поселяем) со своим менталитетом малообеспеченным? Вы понимаете, что это будет? Не для прессы, я считаю, это будет некая резервация. Мы когда многодетным семьям строили по партийному проекту дома, некоторые на своем участке даже лопату не воткнули. Если мы говорим "семья малообеспеченная", безусловно, надо, чтобы в этом социуме был какой-то их процент. Они должны жить с теми людьми, которые представляют разные отрасли. Иначе мы такую головную боль можем получить… Тема эта для социологов, ученых, нам надо определить формат, что это за социум новый – малообеспеченные", - сказал Рейн.