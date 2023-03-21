В Курске школьник и его отец донесли на учителя с антивоенной позицией

В Курске ученик 10 класса и его отец донесли на учителя обществознания, выказавшегося на уроке в антивоенном духе. Учителя уволили и завели на него административное дело, которое уже поступило в суд.

В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области изложили версию полиции, которая и завела административное производство: "49-летний житель г. Курска 06.04.2022 в ходе урока обществознания в одной из школ Курского района, учителем которой он являлся, допустил в присутствии учеников 10 класса отрицательные высказывания о деятельности Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции на территории Украины, что зафиксировал один из учеников на диктофон личного мобильного телефона. Данную аудиозапись отец ученика передал в правоохранительные органы".