22 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

В Курске школьник и его отец донесли на учителя с антивоенной позицией

В Курске ученик 10 класса и его отец донесли на учителя обществознания, выказавшегося на уроке в антивоенном духе. Учителя уволили и завели на него административное дело, которое уже поступило в суд.

В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области изложили версию полиции, которая и завела административное производство: "49-летний житель г. Курска 06.04.2022 в ходе урока обществознания в одной из школ Курского района, учителем которой он являлся, допустил в присутствии учеников 10 класса отрицательные высказывания о деятельности Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции на территории Украины, что зафиксировал один из учеников на диктофон личного мобильного телефона. Данную аудиозапись отец ученика передал в правоохранительные органы".

Теги: донос, курс, школьник, старшеклассник



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