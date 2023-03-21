В Ишиме осудили водителя автобуса, по вине которого в ДТП погибли два человека

В Ишимском районном суде вынесен приговор водителю автобуса "KING LONG" Константину Потапову по вине которого в ДТП погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 20 ноября 2021 года. Потапов, находясь за рулем автобуса, выехал на встречную полосу движения, в ходе обгона, не справился с рулевым управлением автобуса и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 21102. В результате ДТП водитель и пассажир авто ВАЗ погибли.



В судебном заседании подсудимый вину не признал. Пояснил, что скорость автобуса была 80-85 км в час, он не совершал обгон фуры, не согласен с предъявленным обвинением, что он нарушил ПДД РФ, у него водительский стаж с 1996 года. На месте ДТП был гололед, перед ДТП он об этом знал, потому что оттормаживался, чувствовал себя нормально, в сон не клонило, движение было не интенсивным, автобус был в исправном состоянии. Константин перед потерпевшими не извинялся, материальный ущерб им не возмещал.



К позиции подсудимого суд относится критически, расценивая данную позицию как избранную им линию защиты от предъявленного обвинения.

Учитывая все обстоятельства дела, выслушав свидетелей и эксперта суд назначил Константину Потапову наказание в виде лишения свободы на пяти лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев.



Исковые требования удовлетворил полностью. Взыскал с компании "ЕвроАзия" в пользу потерпевших моральный вред в размере 1 500 000 рублей каждому.