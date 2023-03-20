20 Марта 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области в суд подан иск об оспаривании назначения и.о. главы Миасса

В Миасский городской суд Челябинской области подан иск об оспаривании решения депутатов о назначении исполняющего обязанности главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинского отделения партии "Яблоко".

Напомним, 15 февраля глава Миасса Григорий Тонких подал в отставку. Он сообщил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы. 3 марта депутаты большинством голосов приняли отставку Тонких. 6 марта исполняющим обязанности главы Миасса избран председатель городского собрания депутатов Дмитрий Проскурин. Также парламентарии приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на пост главы города.

Иск в суд подала председатель "Яблока" в Миассе Валентина Комкова. Она считает назначения депутата гордумы исполняющим обязанности мэра Миасса незаконным. Согласно федеральному законодательству, действующий депутат не может быть назначен ни главой города, ни и.о. главы. В настоящий момент полномочия депутата Проскурина приостановлены. При этом Валентина Комкова указывает, что по законодательству, они должны быть прекращены.

"Чиновники ссылаются на городской Устав, однако он противоречит федеральному закону. Действующий депутат не может исполнять обязанности мэра, так как возникает конфликт двух ветвей власти", - подчеркнули в пресс-служба партии.

Теги: глава Миасса, выборы, Яблоко,



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