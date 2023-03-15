15 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Федерация шахмат России / В. Барский

Ушел из жизни создатель Уральской шахматной академии Наум Рашковский

14 марта на 77 году жизни скончался международный гроссмейстер, двукратный чемпион РСФСР и заслуженный тренер РФ Наум Николаевич Рашковский. Шахматист основал Уральскую шахматную академию, а позже и возродил региональный суперклуб - "Малахит".

О смерти гроссмейстера сообщает пресс-служба Федерации шахмат России, выражая искренние соболезнования родным и близким почившего. Наум Рашковский дважды побеждал в чемпионате по шахматам РСФСР, а в 90-е возглавил женскую сборную страны, став заслуженным тренером России.

"Преподаватель по профессии, Рашковский проявил себя не только хорошим шахматистом-практиком, но и опытным наставником и педагогом. В разные годы он успешно работал в качестве тренера с Ноной Гаприндашвили, Виталием Цешковским, сборной Казахстана, женской сборной РСФСР. Его помощь была особенно ценной при подготовке к партии, выборе дебютных схем и анализе отложенных позиций. После победы Цешковского в чемпионате СССР получил золотую медаль тренера – единственный случай в советской истории", - воспоминают о почившем коллеги.

Заслуженный тренер России Наум Рашковский(2023)|Фото: Федерация шахмат России / В. Барский

Теги: шахматы, шахматист, Наум Рашковский



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