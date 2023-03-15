Депутата Мосгордумы Евгения Ступина исключили из КПРФ

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что его исключили из КПРФ на заседании бюро московской ячейки партии.

"На заседание приезжал даже первый заместитель Зюганова Г.А. - Афонин Ю.В. и активно лоббировал мое исключение", - пишет Ступин в своем Telegram-канале.

Депутат полагает, что причин для исключения было три: 24 февраля 2022 года он подписал антивоенное письмо, предоставил положительную характеристику по делу Ильи Яшина (признан Минюстом РФ иноагентом) и голосовал против бюджета принятия бюджета Москвы в 2022 году.

"За мое исключение проголосовали в том числе Зубрилин и Рашкин (действующий и бывший главы столичного горкома КПРФ – прим.ред.). Против лишь Десятова Татьяна Ивановна. За эту смелую позицию, которая сегодня дорого стоит, благодарю ее отдельно", - рассказал Ступин.