Оппозиция пытается оспорить назначение и.о. главы Миасса

Челябинское региональное отделение "Яблока" требует отменить решение собрание депутатов Миасса о назначение исполняющего обязанности главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

"В силу закона, исполняющим обязанности главы города не может быть депутат. В случае игнорирования требования председатель Миасского Яблока Валентина Комкова готова оспорить решение депутатов в суде", - говорится в сообщении.

15 февраля глава Миасса Григорий Тонких подал в отставку. Он сообщил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы. 3 марта депутаты большинством голосов приняли отставку Тонких. 6 марта исполняющим обязанности главы Миасса избран председатель городского собрания депутатов Дмитрий Проскурин. Также парламентарии приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на пост главы города.