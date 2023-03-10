На Среднем Урале легковушка столкнулась с газовозом: есть пострадавший

10 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Среднем Урале легковушка столкнулась с газовозом: есть пострадавший

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля, предназначенного для перевозки опасного груза.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась 9 марта на 62 км трассы "Серов – Североуральск – Ивдель". Водитель автомобиля марки Geely выехал на встречную полосу, где столкнулся с газовозом Scania.

Прибывшие на место полицейские установили, что водителем легковушки является уроженец Урая (ХМАО) со стажем вождения всего в один месяц. Сам молодой человек пояснил силовикам, что купил машину 8 марта в Екатеринбурге и возвращался домой. На 62 км трассы авто занесло и выбросило на "встречку", где и произошло​ столкновение с газовозом.

ДТП с участием газовоза на 62 км автодороги Серов – Североуральск – Ивдель(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

В момент ДТП в легковом автомобиле на переднем пассажирском сиденье находился друг водителя. На "скорой" он был доставлен в​ реанимационное отделение Краснотурьинской городской больницы.

Водитель газовоза, житель Кунгура (Пермский край) пояснил, что рано утром он отправился из Нягани (ХМАО) в сторону Перми. На трассе увидел, что на полосу встречного движения выехал легковой автомобиль. Шофер предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не​ удалось.

В результате ДТП утечки газа не произошло. Признаков опьянения у обоих водителей не обнаружено. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Теги: газовоз, авария, ГИБДД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети