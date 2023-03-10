На Среднем Урале легковушка столкнулась с газовозом: есть пострадавший

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля, предназначенного для перевозки опасного груза.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась 9 марта на 62 км трассы "Серов – Североуральск – Ивдель". Водитель автомобиля марки Geely выехал на встречную полосу, где столкнулся с газовозом Scania.

Прибывшие на место полицейские установили, что водителем легковушки является уроженец Урая (ХМАО) со стажем вождения всего в один месяц. Сам молодой человек пояснил силовикам, что купил машину 8 марта в Екатеринбурге и возвращался домой. На 62 км трассы авто занесло и выбросило на "встречку", где и произошло​ столкновение с газовозом.

В момент ДТП в легковом автомобиле на переднем пассажирском сиденье находился друг водителя. На "скорой" он был доставлен в​ реанимационное отделение Краснотурьинской городской больницы.

Водитель газовоза, житель Кунгура (Пермский край) пояснил, что рано утром он отправился из Нягани (ХМАО) в сторону Перми. На трассе увидел, что на полосу встречного движения выехал легковой автомобиль. Шофер предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не​ удалось.

В результате ДТП утечки газа не произошло. Признаков опьянения у обоих водителей не обнаружено. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.