В Мегионе прокуратура проверяет сотрудников ГИБДД на получение взяток

В Муравленко прокуратура проверяет сотрудников ГИБДД на соблюдение антикоррупционного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуроры изучают записи с переносных и установленных в служебных автомобилях видеорегистраторов. В случае выявления фактов предложения дачи взятки будут приняты меры прокурорского реагирования.

К примеру, проведенной в январе текущего года проверкой исполнения ОМВД России по Муравленко требований законодательства о противодействии коррупции установлено, что житель города в ноябре 2022 г., находясь в салоне патрульного автомобиля ДПС, предлагал сотрудникам полиции взятку за несоставление материала об административном правонарушении из-за управлением авто в состоянии алкогольного опьянения.

Однако уведомления сотрудников госавтоинспекции о склонении к совершению коррупционного правонарушения были рассмотрены с нарушением установленного порядка.

В этой связи прокурор города начальнику территориального ОМВД России внес представление, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено два виновных должностных лица.