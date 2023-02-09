Из российских аптек почти исчезли препараты "Бисептол" и "Панадол"

Из аптек в России почти исчезли препараты "Бисептол" и "Панадол".

До сих пор в дефиците "Гексорал" и "Хилак форте". Проблема с препаратами началась с 2022 года, свидетельствуют данные мониторинга DSM Group. Эти лекарства, а также АЦЦ и "Но-шпа" названы самыми недоступными в прошлом году — в определенные моменты они продавались только 1–2% всех аптек.

По словам экспертов, препаратов не хватает из-за изменения в логистики и проблемах с субстанциями. Из-за временных дефицитов в соцсетях и мессенджерах активизировались перекупщики, которые предлагают таблетки по завышенным ценам, сообщают "Известия".

Минздрав включил 97 позиций в перечень лекарств, которые могут стать "потенциально дефектурными" на российском рынке. Многие уже и сами заметили, что некоторых лекарств не найти в аптеках, даже в столице