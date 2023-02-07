Пушилин сообщил об успехах российских военных в окрестностях Северска

Российские силы достигли успехов в направлении Северска, что стратегически важно для дальнейшего освобождения Красного Лимана. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Есть определенные успехи у ЧВК "Вагнер" в направлении Северска", — заявил он в эфире "Соловьев Live".

"Это пока окрестности, но, тем не менее, там каждый поселок, каждая позиция противника — она в целом улучшает позиции наших подразделений", — цитирует Пушилина РИА Новости.

Красный Лиман был освобожден в конце мая, но осенью вновь перешел под контроль Украины. 1 октября Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.