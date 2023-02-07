07 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В городе в Челябинской области могут закрыть градообразующее предприятие

В Челябинской области могут приостановить деятельность Бакальского рудоуправления в связи с несоблюдением предписаний Ростехнадзора. Без работы могут остаться 845 человек. Правительство региона готово оказать необходимую помощь в трудоустройстве всем сотрудникам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства, на БРУ наблюдается ухудшение финансово-экономического состояния. Это связано со снижением спроса на продукцию и цены. Предприятие в последние месяцы работало с отрицательной рентабельностью и не смогло устранить предписания Ростехнадзхора. В настоящий момент приостановлена деятельность трех площадок, отключена электроэнергия из-за задолженности. А 31 января предприятие получило уведомление о приостановлении договора на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов в связи с непогашенной задолженностью.

Правительство готово оказать сотрудникам предприятия помощь в трудоустройстве. Уровень безработицы в муниципалитете с начала года снизился с 1,53 до 1,45%. На предприятиях Саткинского района заявлено 1 тыс. 92 вакансии, из них предприятиями Бакала – 184 вакансии. Также работников БРУ будут консультировать по вопросам самозанятости и открытия собственного дела, а также предложат пройти бесплатно профобучение по направлению службы занятости населения.

По словам главы регионального минпрома Павла Рыжего, внимание к БРУ как к градообразующему предприятию будет пристальным и настойчивым, чтобы не допустить социальной напряженности. Сейчас правительство области проводит переговоры с потенциальными потребителями продукции. В Минпромторг России было направлено обращение по оказанию содействия в налаживании кооперационных связей. Региональный минпром оказал содействие БРУ в налаживании взаимодействия с "Газпром" и другими нефтегазодобывающими компаниями по использованию железной агломерационной руды при строительстве крупных объектов.

Стоит отметить, что в составе собственников БРУ есть иностранные учредители, поэтому предприятию не могут оказать иные меры поддержки.

Напомним, Бакальское рудоуправление после вмешательства прокуратуры выплатило работникам долги по заработной плате. Перед 902 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за ноябрь 2022 года в размере 13,6 млн рублей.

Теги: БРУ, долги, работа,



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