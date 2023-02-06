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Фото: Накануне.RU

Уволенная из пермского филиала ВШЭ педагог покинула Россию

Бывшая преподаватель филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) в Перми Динара Гагарина покинула Россию.

"Казахстан – моя любовь и совершенно особое место на карте жизни, куда бы нас ни занесло дальше", - цитирует "Ъ-Прикамье" пост экс-педагога, которая уточнила, что ее семья сдает квартиру в Перми в аренду.

Напомним, в декабре 2022 г. пермский филиал НИУ ВШЭ в Перми уволил преподавателя, доцента кафедры гуманитарных дисциплин Динару Гагарину за посты в соцсетях с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы РФ. Руководство учебного заведения посчитало, что дальнейшая работа Гагариной в вузе может оказать пагубное воздействие на студентов. По словам самой Гараниной, за ее отстранение якобы выступили родители студентов.

При этом ппроблемы с руководством филиала НИУ ВШЭ возникли у Гагариной в октябре 2022 г. Ее отстранили от руководства магистерской программой "Цифровые методы в гуманитарных науках". После этого на преподавателя начали составлять акты о различных дисциплинарных нарушениях. В вузе заявили, что отстранение Динары Гагариной от руководства программой было ее управленческим решением как руководителя вуза.

Теги: Динара Гагарина, преподаватель, ВШЭ



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Ранее 09.12.2022 10:22 Мск Пермский филиал ВШЭ уволил преподавателя за посты с дискредитацией армии


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