Вишневский опубликовал два разработанных с учетом мнения горожан «закона о КРТ»

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в своем официальном Telegram-канале опубликовал два проекта федеральных законов вместо приятого городским парламентом летом минувшего года резонансного закона «О комплексном развитии территорий» (КРТ), частично «замороженного» губернатором Александром Бегловым до 2024 года. По словам парламентария, первый из них был подготовлен еще в декабре и впоследствии дорабатывался с учетом предложений активистов и замечаний юридического управления ЗакСа Петербурга.

«Друзья, интересующиеся проблемами реновации – КРТ. Выкладываю два проекта федеральных законов, которые обсуждались с активистами и основаны на их предложениях», — говорится в сообщении Вишневского.

При этом второй проект закона, как отмечает замглавы фракции «Яблока» в действующем созыве Заксобрания, направлен на то, чтобы все, что касается КРТ в городах федерального значения, в том числе – в Петербурге, регулировались исключительно региональным, а не федеральным законодательством.

По словам Вишневского, соответствующий документ был направлен на юридическое заключение. Причем первый он уже передал в рабочую группу по законодательству Общественного штаба по КРТ — органа, созданного по инициативе спикера петербургского парламента Александра Бельского. Его рассмотрят в ходе очередного заседания, запланированного на вторник, 7 февраля.

«Второй проект направлю им для рассмотрения после получения юридического заключения», —подытожил Борис Лазаревич.

Напомним, жители Санкт-Петербурга требуют полной отмены скандального закона о КРТ, предложенного градоначальником Александром Бегловым, и принятия нового с учетом их пожеланий. Горожане, в частности, собственники жилья в обреченных на снос многоэтажных домах застройки 1957-1970 годов (хрущевок) недовольны тем, что продвигаемая Смольным губернаторская инициатива фактически не учитывает их интересы и грозит им «депортацией» из обжитых районов с развитой социальной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью в так называемые «человейники» на окраинах мегаполиса.

Несмотря на проделанную Вишневским работу вместе с активистами, скорее всего, правительство Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым проигнорирует данные инициативы. Ранее в экспертном сообществе обращали внимание на тот факт, что так называемый Общественный штаб по КРТ Бельского фактически выполняет фиктивную функцию. Так, журналист и блогер Павел Смоляк отмечал прежде, что считает его бессмысленным совещательным органом без вменяемого статуса.

СМИ сообщали, что количество петербуржцев, недовольных программами реновации застроенных территорий, продолжает увеличиваться. Так, все больше горожан обращаются в суды с требованием отмены «сырого» закона о КРТ и исключения домов из списков РЗТ.