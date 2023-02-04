04 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Хорошо отметили: двое парней пытались ночью залезть на новогоднюю елку Чебаркуля

На Южном Урале задержаны двое молодых людей, повредивших главную городскую елку Чебаркуля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, все случилось на площади им. Ленина: двое местных жителей пытались посреди ночи взобраться на новогоднюю елку. В результате вандалы повредили искусственное дерево и праздничную иллюминацию. Оба находились в нетрезвом виде и пытались оказать сопротивление полицейским. Несмотря на это, их задержали и доставили в отдел.

Там выяснилось, что молодые люди 20 и 23 лет праздновали день рождения младшего. Придя на городскую площадь, парни увидели впервые установленную в этом году искусственную новогоднюю елку и зачем-то решили взобраться на дерево. При этом один из злоумышленников упал и оборвал гирлянду. Также оказались сломаны несколько ветвей и разбиты елочные украшения.

Причиненный ущерб оценили в 150 тысяч рублей, который задержанным теперь придется возместить. На обоих составили протоколы за мелкое хулиганство и сопротивление силовикам. Суд отправил нарушителей порядка под арест на трое суток. А в отношении старшего еще и возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Вандализм".

Теги: елка, вандалы, Чебаркуль, полиция



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