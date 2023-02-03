В Свердловской области запретили проведение февральских автогонок на льду

На Среднем Урале запретили проведение февральских автогонок на льду на водоеме в пойме реки Северная Шуралка, что в поселке Цементный.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, использование акватории этого водного объекта для проведения II и III этапов соревнований ICE DRIFT 2023 и EXTREME ICЕ 2023 региональным Минприроды и администрацией Невьянского городского округа не согласовано.

"При выезде транспортных средств на льду остается осадок в виде техногенных частиц от шлифтов дисков, тормозных колодок, шипов. В этом случае после таяния льда в водоем попадают железо, цинк, алюминий, никель и нефтепродукты. Все это наносит серьезный вред водному объекту, включая биологическую составляющую реки", - заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

О возможном проведении несогласованных соревнований уже предупреждены органы полиции. Также о запрете на гонки поставлены в известность МЧС, управление Роспотребнадзора и министерство общественной безопасности региона.