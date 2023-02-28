Минобороны РФ подтвердило атаки беспилотников в Туапсе и Адыгеи

Минобороны России официально подтвердило украинские атаки на нефтебазу в Туапсе и ферму в республике Адыгея.

"28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены", - говорится в сообщении ведомства.

"Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, из-за падения беспилотников на базе "Роснефти" в Туапсе начался пожар, площадь которого составила около 200 кв. м. В Адыгеи беспилотник упал на ферму, пострадали постройки.

Между тем, в ведомстве не комментируют атаки беспилотников в Белгородской и Брянской областях, а также крушение БПЛА в Подмосковье – рядом с объектом "Газпрома". По данным Telegram-каналов, речь может идти об БПЛА UJ-22 Airborne, которые производит компания "Укрджет".