На трассе "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" произошло два ДТП с автобусами

28 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" произошло два ДТП с автобусами

На Среднем Урале Госавтоинспекция выясняет причины и все обстоятельства сразу двух ДТП с участием рейсовых автобусов.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, обе аварии случились на 26 км трассы "Екатеринбург – Реж – Алапаевск". По предварительным данным, первая произошла по причине выезда на "встречку" автомобиля УАЗ. Из-за этого случилось его столкновение с автобусом ПАЗ, который вез 40 пассажиров по маршруту №103 "Монетный – Березовский". В результате пострадали водитель и пассажир УАЗа. Люди в автобусе травм не получили.

ДТП на 26 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Буквально через несколько минут на этом же участке из-за несоблюдения дистанции произошло второе ДТП: столкнулись автомобили "Скания", "Фиат", "Тойота" и автобус "Вектор Некст", ехавший по маршруту №109 "Березовский – Ключевск – Екатеринбург" с тремя пассажирами в салоне. В результате аварии люди не пострадали, но сами транспортные средства получили повреждения.

ДТП на 26 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Сейчас на месте происшествий работают автоинспекторы. В ГИБДД призывают водителей быть внимательными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также не совершать опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

Теги: трасса, автобусы, аварии, ГИБДД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети