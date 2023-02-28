На трассе "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" произошло два ДТП с автобусами

На Среднем Урале Госавтоинспекция выясняет причины и все обстоятельства сразу двух ДТП с участием рейсовых автобусов.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, обе аварии случились на 26 км трассы "Екатеринбург – Реж – Алапаевск". По предварительным данным, первая произошла по причине выезда на "встречку" автомобиля УАЗ. Из-за этого случилось его столкновение с автобусом ПАЗ, который вез 40 пассажиров по маршруту №103 "Монетный – Березовский". В результате пострадали водитель и пассажир УАЗа. Люди в автобусе травм не получили.

Буквально через несколько минут на этом же участке из-за несоблюдения дистанции произошло второе ДТП: столкнулись автомобили "Скания", "Фиат", "Тойота" и автобус "Вектор Некст", ехавший по маршруту №109 "Березовский – Ключевск – Екатеринбург" с тремя пассажирами в салоне. В результате аварии люди не пострадали, но сами транспортные средства получили повреждения.

Сейчас на месте происшествий работают автоинспекторы. В ГИБДД призывают водителей быть внимательными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также не совершать опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения.