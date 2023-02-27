В Челябинской области уволили заместителя главы Миасса, обвиняемого в получении взятки

В Челябинской области заместитель главы Миасса Арсен Симонов уволен за нарушения законодательства о муниципальной службе.

"Проверка показала, что указанным должностным лицом вопреки требованиям антикоррупционного законодательства не приняты меры по предотвращению конфликта интересов и уведомления работодателя об обращении к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Главе города прокурором было внесено представление. По результатам рассмотрения представления действие трудового договора с заместителем главы прекращено по дискредитирующим основаниям.

Напомним, чиновник находится под арестом. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, он получил 50 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за заключение контракта на разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу многоквартирных домов в Миассе, а также за общее покровительство при последующем выполнении работ в рамках контракта и беспрепятственное принятие выполненных работ.