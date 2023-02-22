Самарский депутат-коммунист слушал послание Путина с лапшой на ушах

Депутат Самарской Губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин слушал послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах. Об этом в своем telegram-канале написал депутат от "Единой России" Александр Хинштейн, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов с трибуны Госдумы выразил восхищение посланием президента и заверил, что антипрезидентских "выпадов больше не будет", ибо коммунисты понимают, "что такое консолидация и что такое конструктивная работа". Потому поступок регионального депутата вызвал у Хинштейна недоумение. Он выразил мнение, что руководство КПРФ и региональные депутаты по-разному оценивают выступление президента.

"Если для Зюганова оно носило "исключительно принципиальный характер", то для Абдалкина — все ограничилось лапшой. Странная, если не сказать больше, выходка, более уместная для украинского, но не российского депутата. Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявления о поддержке президента и необходимости консолидации — это не просто слова", - отметил Хинштейн.