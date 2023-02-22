Экс-глава департамента лесного хозяйства Приморья оштрафован за договоры без торгов

Советский райсуд Владивостока оштрафовал бывшего директора департамента лесного хозяйства Приморского края Валентина Карпенко за превышение должностных полномочий.

По данным суда, Карпенко от имени департамента лесного хозяйства Приморского края подписал два документа. Один - соглашение, продлившее срок договора аренды лесного участка. Второй - договор аренды лесного участка на новый срок. Вторыми сторонами договоров были организации. Обе бумаги касались заготовки древесины. Сделал Карпенко это без проведения открытых торгов, то есть нарушил закон.

Суд оштрафовал Карпенко на 80 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.