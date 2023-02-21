"Мосфильм" закрывает единственную в России лабораторию по проявке кинопленки

Киностудия "Мосфильм" с 1 марта закроет единственную в стране лабораторию по проявке кинопленки. Это значит, что российским режиссерам придется снимать только на "цифру", пишет Telegram-канал Mash.

В Голливуде на аналоговую пленку до сих пор снимают некоторые именитые режиссеры, обладатели премии "Оскар" Квентин Тарантино, Пол Томас Андерсон, Дэвид Линч и другие.

Кинопленку в России сейчас не производят. В нулевых от этого отказались отечественные фирмы "Тасма" и "Славич". Тем не менее, снимать было на что, например, на американский "Кодак". С введением санкций эта возможность исчезла, причем не только из-за пленки – реактивы для проявки тоже были импортными.

Среди последних проявленных лабораторией "Мосфильма" пленок были драма Павла Лунгина "Братство", экранизация романа Алексея Иванова "Ненастье" и съемка парада Победы, заказанная Оливером Стоуном.

Примечательно, что закрытие лаборатории (а значит – сужение инструментария для режиссеров) происходит на фоне усиления внимания властей к теме отечественного кино, в том числе детского и патриотического, а также во времена провозглашения курса на импортозамещение и технологический суверенитет.