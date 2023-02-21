В России могут ввести экспериментальный правовой режим для "телемедицины"

Правительство РФ может ввести специальный экспериментальный правовой режим для проведения медицинских телеконсультаций. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В эксперименте будут участвовать 15 частных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Ижевске. Пациенты, которым ранее был поставлен диагноз при очном посещении врача, смогут получить телеконсультацию по тому же заболеванию у другого врача той же больницы, стаж работы которого по специальности составляет не менее семи лет. Причем по результатам телеконсультации может быть скорректировано уже назначенное лечение. В том числе врач получит право выписать электронный рецепт на лекарства.

Если назначенное лечение изменено, то его должна рассматривать комиссия по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в срок до трех дней. Теоретически комиссия даже может принять решение о возмещении пациенту причиненного ущерба, если изменение было ошибочным. Правда, у этой комиссии, как и у врача, тоже не будет возможности провести осмотр пациента.

Эксперимент будет считаться успешным, если не менее 95% консультаций будут проведены без ошибок при оценке клинического состояния пациента и назначении лечения. Не менее 70% пациентов должны быть удовлетворены качеством оказания медицинской помощи, в том числе быть готовыми к дальнейшему получению такой помощи и рекомендовать ее другим.