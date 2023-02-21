"Турнир по гольфу" и ужин в ресторане. Как Байден готовился к поездке в Киев

Стали известны детали подготовки визита президента США Джо Байдена в Киев. Начал он поездку после ужина с женой в ресторане, а двух журналистов, которых глава Америки взял с собой в столицу Украины, перед вылетом инструктировали о "поездке на турнир по гольфу".

Bloomberg отмечает, что после рабочей недели Байден обычно возвращается с женой Джилл в свой дом в Делавэре, однако его перемещения в этот раз были необычными, пишет РБК. Президент с супругой посетили мессу в кампусе Джорджтаунского университета, после чего осмотрели выставку "Первые леди" в Национальном музее американской истории. Затем пара отужинала в ресторане "Рыжая курица", покинув заведение в 19.47 по местному времени.



Через несколько часов он сел на самолет в Польшу вместе с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и другими помощниками. В поездку было решено взять лишь двух журналистов, их в пятницу вызывали в Белый дом и взяли обещание хранить тайну о визите, информацию о поездке им выслали электронным письмом с темой "Инструкции по прибытию на турнир по гольфу".

Журналисты сдали телефоны до взлета самолета, устройства им вернули только спустя сутки в американском посольстве в Киеве. В столице Украины при этом попросили нескольких журналистов прибыть к отелю Hyatt рано утром следующего дня. Как отмечает издание, Борт номер один вылетел из Вашингтона на авиабазу "Рамштайн" в Германии, а затем совершил перелет до польского Жешува. Оттуда Байден отправился на поезде в Киев (700 км), приехав в украинскую столицу к 8.00 по местному времени. Около 20.00 он покинул Киев.