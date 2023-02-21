"Турнир по гольфу" и ужин в ресторане. Как Байден готовился к поездке в Киев

21 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом Украина
Фото: Telegram-канал &quot;Mash&quot; / t.me/breakingmash

"Турнир по гольфу" и ужин в ресторане. Как Байден готовился к поездке в Киев

Стали известны детали подготовки визита президента США Джо Байдена в Киев. Начал он поездку после ужина с женой в ресторане, а двух журналистов, которых глава Америки взял с собой в столицу Украины, перед вылетом инструктировали о "поездке на турнир по гольфу".

Bloomberg отмечает, что после рабочей недели Байден обычно возвращается с женой Джилл в свой дом в Делавэре, однако его перемещения в этот раз были необычными, пишет РБК. Президент с супругой посетили мессу в кампусе Джорджтаунского университета, после чего осмотрели выставку "Первые леди" в Национальном музее американской истории. Затем пара отужинала в ресторане "Рыжая курица", покинув заведение в 19.47 по местному времени.

Через несколько часов он сел на самолет в Польшу вместе с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и другими помощниками. В поездку было решено взять лишь двух журналистов, их в пятницу вызывали в Белый дом и взяли обещание хранить тайну о визите, информацию о поездке им выслали электронным письмом с темой "Инструкции по прибытию на турнир по гольфу".

Журналисты сдали телефоны до взлета самолета, устройства им вернули только спустя сутки в американском посольстве в Киеве. В столице Украины при этом попросили нескольких журналистов прибыть к отелю Hyatt рано утром следующего дня. Как отмечает издание, Борт номер один вылетел из Вашингтона на авиабазу "Рамштайн" в Германии, а затем совершил перелет до польского Жешува. Оттуда Байден отправился на поезде в Киев (700 км), приехав в украинскую столицу к 8.00 по местному времени. Около 20.00 он покинул Киев.

Владимир Зеленский и Джо Байден.(2023)|Фото: пресс-служба президента Украины

Теги: Джо Байден, Киев, визит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.02.2023 16:24 Мск Медведев рассказал, за кем он видит будущее Украины
Ранее 20.02.2023 15:56 Мск Вашингтон связывался с Москвой перед визитом Байдена в Киев по поводу безопасности
Ранее 20.02.2023 15:53 Мск ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена
Ранее 20.02.2023 13:32 Мск Байден в Киеве пообещал поставки оружия на $500 миллионов
Ранее 20.02.2023 13:05 Мск Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, - СМИ
Ранее 20.02.2023 12:47 Мск Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины после сообщений о приезде Байдена


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети