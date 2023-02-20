В Пермском крае матери вменили издевательства над дочерью

37-летней матери из Гремячинска вменили издевательство над дочерью.

По версии следствия, в августе – октябре 2022 г. мать по мелким поводам систематически наносила избивала свою дочь 2010 г.р. Она делала пострадавшей больно и обрекала на психические страдания, сообщаел пермское краевое управление СКР.

О совершенном преступлении стало известно после того, как родственница девочки обратилась в следственные органы. Позже ребенок передан на воспитание отцу, совместно с матерью, против которой возбуждено уголовное дело, не живет.