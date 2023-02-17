17 Февраля 2023
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Наука и техника Челябинская область В России
Фото: www.roscosmos.ru

Технология многоразовой ракеты-носителя может появиться в России до 2030 года

Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову и полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву презентовали в Южно-Уральском государственном университете демонстратор двигательной установки возвращаемой многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя, передает корреспондент Накануне.RU.

Это установка с центральным телом на топливной паре кислород-водород, разработка применяется в аэрокосмической отрасли для создания и отработки полностью возвращаемых одноступенчатых ракет-носителей, а также модернизации уже существующих ракет-носителей благодаря изучению и использованию инновационных технических решений. Проект позволит существенно снизить стоимость космических запусков.

Это заглавный проект НОЦ совместно с ГРК Макеева и Роскосмосом.

Демонстратор двигательной установки для многоразовой ракеты-носителя (2023)|Фото: Накануне.RU

Демонстратор двигательной установки для многоразовой ракеты-носителя (2023)|Фото: Накануне.RU

"Когда мы начинали, у них были сомнения, что мы можем с этим справиться, но сейчас Роскосмос поверил в наш проект, активно в нём участвует. Уже было несколько испытаний, причем на разных топливных составляющих", - рассказал губернатор Алексей Текслер.

Платформа позволяет вывести спутники на орбиту и вернуться. В результате запуск спутников в космос удешевляется.

"В планах до 2030 года иметь такую технологию. И мы являемся сердцем этого проекта", - добавил глава региона.

Теги: многоразовая ракета-носитель, двигательная установка



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