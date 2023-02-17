17 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Сотрудникам "Уральской водной компании" не заплатили около 11,5 млн рублей

В Екатеринбурге лишь после вмешательства прокуратуры выплатили задолженность перед работниками местной компании.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что на АО "Уральская водная компания" образовались долги по зарплате за период с декабря 2021 по январь 2023 года. Было установлено, что за это время 16 сотрудникам не заплатили около 11,5 млн рублей. После этого прокуратура направила исковые заявления в суд о взыскании денег.

Кроме этого, в отношении как бывшего генерального директора, так и нынешнего руководителя организации были возбуждены административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Невыплата заработной платы). Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день вся задолженность полностью погашена.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам управляющей компании. Сумма долга составила около 5 млн рублей.

Теги: зарплата, компания, долги, Екатеринбург



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