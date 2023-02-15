15 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: ТюмГУ

Валерий Фальков и Владимир Якушев обсудят в Челябинске строительство межуниверситетского кампуса

В Челябинск 17 февраля с рабочим визитом приедут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, они посетят ведущие вузы и проведут совещания по вопросу реализации проекта межуниверситетского кампуса в Челябинске, а также на тему решения кадровых задач промышленных предприятий в условиях мобилизации экономики.

Также в рамках визита запланировано посещение выставочной экспозиции научно-технологических достижений ЮУрГУ.

Теги: Валерий Фальков, Владимир Якушев, кампус,



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