В Перми ребенка ударило током на остановке

В Мотовилихинском районе Перми школьника ударило током на остановке общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 12 февраля. 14-летний подросток наступил на провод и получил удар током. Сейчас он находится в больнице.

Следователи начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Следователями территориального следственного отдела проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение. Ход проведения процессуальной проверки находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.