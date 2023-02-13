В Перми иностранный холдинг может перевести завод на новую площадку

ЗАО "Соленис Технолоджис МСП" обратилось к властям Пермского края с просьбой подобрать площадку в Перми для строительства нового производства химикатов.

Собеседники "Ъ-Прикамье" среди промышленников говорят, что новое производство компания планирует построить за два-два с половиной года. В Агентстве инвестиционного развития Пермского края факт обращения промышленников подтвердили, пояснив при этом, что ЗАО намерено построить новый завод и подать заявку на присвоение статуса участника регионального приоритетного инвестиционного проекта. Параметров необходимой компании площадки и объема предполагаемых инвестиций в агентстве не уточнили.

"Агентство инвестиционного развития Пермского края совместно с администрацией Перми приступило к поиску и подбору оптимальных вариантов площадок для размещения производства предприятия", - отметили в ведомстве.

ЗАО "Соленис Технолоджис МСП" занимается производством порошкообразных флокулянтов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и Гознака. Продукция компании применяется также в нефтедобывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. Выручка ЗАО от продаж в 2021 г. составила 1,973 млрд руб., чистая прибыль – более 106 млн руб. Входит в состав холдинга Solenis, контролируемого американской Platinum Equity. Сейчас производство ЗАО "Соленис Технолоджис МСП" сосредоточено на площадке ФКП "Пермский пороховой завод", где с 1990-х годов компания арендует цех площадью 30 тыс. кв. м. В прошлом году ЗАО и Росимущество вступили в судебный спор, в рамках которого "Соленис" требует провести госрегистрацию договора аренды и допсоглашения к нему сроком на 30 лет. Срок аренды истекает в 2025 г. Росимущество в суде добивается выселения компании с территории оборонного предприятия.