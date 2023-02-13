13 Февраля 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Татьяны Клепиковой / vk.com/id707046191

Житель Ревды погиб, повторно отправившись в зону проведения СВО

Жители Ревды простились с 33-летним Денисом Рыболовлевым, погибшим в зоне проведения СВО. Об этом в своих социальных сетях написала глава города Татьяна Клепикова.

"Сегодня Ревда отдает долг почета и уважения нашему земляку - Рыболовлеву Денису Сергеевичу. Мои искренние соболезнования родным и близким Дениса. Светлая память и вечная слава воину, погибшему в ходе СВО", - написала градоначальник.

Денис Рыболовлев из Ревды, погибший в ходе СВО(2023)|Фото: страница "ВКонтакте" Татьяны Клепиковой / vk.com/id707046191

Рыболовлев отправился в зону проведения спецоперации в октябре, однако во время боевых действий получил ранение. Солдат вернулся домой, восстановился и в начале января снова отправился на СВО. Там 19 января он погиб.

Теги: мобилизация, солдат, военнослужащий



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