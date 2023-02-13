Житель Ревды погиб, повторно отправившись в зону проведения СВО

Жители Ревды простились с 33-летним Денисом Рыболовлевым, погибшим в зоне проведения СВО. Об этом в своих социальных сетях написала глава города Татьяна Клепикова.

"Сегодня Ревда отдает долг почета и уважения нашему земляку - Рыболовлеву Денису Сергеевичу. Мои искренние соболезнования родным и близким Дениса. Светлая память и вечная слава воину, погибшему в ходе СВО", - написала градоначальник.

Рыболовлев отправился в зону проведения спецоперации в октябре, однако во время боевых действий получил ранение. Солдат вернулся домой, восстановился и в начале января снова отправился на СВО. Там 19 января он погиб.