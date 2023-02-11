Снесенные в Мариуполе здания переработают в бетонную крошку для дорог

Директор муниципального предприятия "Коммунальник" Дмитрий Хаджинов сообщил о том, что снесенные в Мариуполе здания начали перерабатывать в бетонную крошку, которую применят в дорожном строительстве.

При восстановлении города, где почти три месяца шли боевые действия, многие постройки признали непригодными для восстановления из-за снижения прочности стройматериалов и несущих конструкций. Такие здания подлежат сносу, который в настоящее время проводится во всех четырех районах Мариуполя.

"Определена площадка для накопления строительного мусора. Министерство строительства России передало нам четыре дробильные установки и четыре установки "Грохот" для разделения бетона на четыре фракции", - сказал РИА Новости Хаджинов.

Кроме того, добавил он, специалистам передали мобильную шредерную установку. Сейчас на полигоне уже накопилось около 2,5 млн т строительного мусора, он занимает 37 гектаров. Строительный мусор перерабатывают в бетонную крошку, которую затем будут использовать при строительстве дорог, уточнил собеседник агентства.