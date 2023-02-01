Для участников "Лыжни России" в Екатеринбурге сделали бесплатный проезд в транспорте

Проезд в общественном транспорте для всех участников "Лыжни России" в Екатеринбурге будет бесплатным. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме этого, на всех площадках (кроме Преображенского парка) будет организован платный прокат спортивного инвентаря. Для уральцев предусмотрено в среднем по 300 комплектов лыж на каждой базе.

В качестве подарка для всех участников мероприятия подготовлены традиционные сувениры – шапочки с символикой "Лыжни России". Также на площадках екатеринбуржцев будут ждать бесплатные горячий чай и выпечка, а у ДЮСШ №2 и "Родонит" – полевая кухня с солдатской кашей.

"Лыжня России" пройдет 11 февраля 2023 года на девяти площадках Екатеринбурга. Ознакомиться с ними можно на официальном портале уральской столицы. Все лыжные базы будут работать с 10 до 15 часов.

Напомним, соревнования будут посвящены 100-летию создания органов физкультуры и спорта России и Свердловской области, а также 300-летнему юбилею Екатеринбурга.