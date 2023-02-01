01 Февраля 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Sputnik/Илья Питалев

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий помог семье участников СВО из Петербурга

По личному распоряжению председателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Слуцкого была оказана помощь жительнице Санкт-Петербурга, муж и сын которой принимают участие в специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине. В частности, в комнате общежития, в котором проживает женщина и ее семья, произведено остекление балкона, которое до этого отсутствовало, из-за чего в помещении было холодно. Об этом сообщает Telegram-канал «Фракция ДЛПР в ГД». Также отмечается, что соответствующие работы оплатил Леонид Эдуардович.

По данным источника, жительница Петербурга ранее обратилась к председателю ЛДПР за помощью в ходе его встречи в конце ноября минувшего года в Северной столице с женами и матерями мобилизованных. На данной встрече обсуждались важные темы, касающиеся обеспечения мобилизованных, медицины и социальных гарантий. Петербурженка рассказала, что в комнате общежития, где проживает ее семья, из-за незастекленного балкона и старых оконных рам очень холодно. Один из ее сыновей и супруг защищают Родину в рамках СВО, а младшие дети являются кадетами Морской школы. Слуцкий оперативно взял под контроль этот и другие вопросы, поступившие от родных мобилизованных.

Председатель ЛДПР поручил сотрудникам Санкт-Петербургского регионального отделения разобраться в ситуации. Представители партии осмотрели комнату обратившейся женщины и составили смету ремонтных работ по изготовлению и остеклению балкона. Слуцкий лично оплатил все расходы и помог семье мобилизованных.

Леонид Слуцкий систематически помогает семьям мобилизованных как лично, так и на уровне законодательных инициатив. Напомним, ранее ЛДПР выступила в Государственной Думе с предложением закрепить в законодательстве статус «дети спецоперации». Как объяснял руководитель партии — закрепление в нормативно-правовых актах статуса «дети СВО» поможет властям Российской Федерации принимать документы о введении для них льгот и различных выплат по аналогии с детьми войны. «Статус, который признает эту категорию населения, это то малое, что мы можем сделать для детей нашего русского мира» — отмечал Слуцкий.

Теги: сво, слуцкий, северная столица, лдпр, мобилизованные



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