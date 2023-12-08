Самолет Екатеринбург - Петербург сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет Екатеринбург - Петербург экстренно сел в Перми из-за ухудшения состояния пассажира,

После посадки пассажир умер, сообщает ТАСС.

По данным "Фонтанки", самолет авиакомпании "Россия" покружил над Пермью и сел в аэропорту Большое Савино. За окном иллюминатора пассажир увидел две кареты скорой и реанимацию. В самой авиакомпании сообщают, что во время выполнения рейса FV6418 стало плохо пассажиру с онкологией. Экипаж принял решение о вынужденной посадке в Перми. Медицинские службы аэропорта констатировали смерть.

Пассажиров рейса отправили в здание аэропорта, так как на борту нужно соблюсти все необходимые формальности.