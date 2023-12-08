Владимирский инвестиционный конгресс-2023 стал площадкой обсуждения успешных практик ответственного бизнеса

8 декабря, во второй день Владимирского инвестиционного конгресса, пленарное заседание открыли Губернатор Александр Авдеев и полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Тема дискуссии «Ответственное ведение бизнеса. Итоги работы и новые вызовы». В сессии приняли участие аудитор Счётной палаты РФ Дмитрий Зайцев, Губернатор Воронежской области Александр Гусев, первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь, ректор Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Прокофьев, представители федеральных ведомств, органов власти регионального и местного уровня, бизнеса и общественных объединений, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Участники форума – эксперты различных отраслей – обсудили успешные примеры ответственного ведения бизнеса и меры стимулирования частных компаний. В феврале Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что компании, которые вкладываются в Россию, инвестируют в рабочие места, помогают школам, здравоохранению, культуре и спорту, получат безусловную поддержку от государства.

И уже в июне на Петербургском экономическом форуме был представлен ЭКГ-рейтинг ответственного ведения бизнеса («Экология, кадры и государство»). Первым его ввёл Центральный федеральный округ.

«У нашей страны есть свои задачи, и сейчас мы их ощущаем как никогда. Конечно, это и экономический суверенитет, и развитие общества, повышение качества жизни, решение демографических проблем. Поэтому мы создали свой рейтинг, во многом инновационный. Сейчас он охватывает примерно 100 тысяч компаний и продолжает увеличиваться, через год ожидаем больше 5 миллионов. Это компании, которые можно отнести к «здоровому» бизнесу. Вместе с Владимирской областью мы разработали пилотный закон, который позволяет ответственному инвестору претендовать на привилегии от государства, которые конкуренты оспорить не могут», – подчеркнул Игорь Щёголев.

Владимирская область первой в России приняла закон «О развитии ответственного ведения бизнеса» на основе ЭКГ-рейтинга. Команда региона проделала большую работу по его внедрению.

«Это уже не эксперимент. Это потребность, чтобы сформировать стандарт, новые подходы к организации рабочих мест, сопровождению проектов, привлечению капитала. Что на практике даёт наш областной закон о поддержке ответственных инвесторов? Он даёт добросовестным компаниям ряд преимуществ в виде ускорения процедур при предоставлении 34 региональных и 27 муниципальных услуг, 9 услуг ресурсоснабжающих организаций и 2 услуг Росреестра. Например, при выдаче разрешений на строительство, подключении к сетям, вводе объектов в эксплуатацию, предоставлении земельных участков без торгов. Это позволяет бизнесу быстрее реализовывать проекты, выходить на рынок, окупать инвестиции. Чтобы обеспечить эту идею закона и потом превратить в реальные нормативные правовые акты, пришлось внести изменения в 600 документов», – сообщил Александр Авдеев.

С 2024 года у ответственного бизнеса появится возможность возврата инвестиций в форме инвестиционного налогового вычета. Кроме того, предоставляется возможность административной защиты в форме рассмотрения проблемных вопросов Советом по вопросам ответственного ведения бизнеса и Инвестиционным советом ЦФО.

Уже есть первые результаты применения закона на практике. Ответственному инвестору– ООО «Мясная галерея» (ГК «АБИ»), головная компания которой заняла 5 место в общероссийском ЭКГ-рейтинге, – сокращены сроки ввода объекта в эксплуатацию и сроки регистрации права собственности.

Владимирская практика внедрения подходов ответственного ведения бизнеса уже заинтересовала коллег из других российских регионов и белорусских партнёров. При поддержке Агентства стратегических инициатив она размещена на портале лучших практик «Смартека».

В числе перспективных задач – необходимость отрегулировать понятия ответственного ведения бизнеса на федеральном законодательном уровне, а также внедрить единый ЭКГ-рейтинг для всех субъектов РФ, что позволило бы предоставлять меры поддержки компаниям из других регионов.

Добавим, что в рамках ВИК-2023 на площадке «Суздаль Арена» проходят различные тематические дискуссии, деловые переговоры и встречи. Кроме того, представлена большая выставка экономического и инвестиционного потенциала Владимирской области. Она демонстрирует достижения крупного бизнеса, продукцию малых предпринимателей и народные промыслы нашего региона. На площади более 1,5 тыс. кв. метров разместились 48 экспонентов: предприятия стекольной и пищевой промышленности, машиностроения, IT-индустрии. Представлены муниципалитеты, региональные институты развития и различные ведомства.