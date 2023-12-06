06 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Уральский полпред встретился с Героями России

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев в преддверии Дня Героев Отечества встретился с Героями России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, встреча состоялась в филиале Фонда "Защитники Отечества" в Екатеринбурге. Полпред отметил, что в Уральском федеральном округе живут и работают настоящие герои – те, кто не только совершили подвиг в прошлом, но и продолжают служить своему Отечеству.

"Ваша активная жизненная позиция, работа с подрастающим поколением имеют огромное значение для будущего нашей страны. Сегодня, когда идет специальная военная операция, общение с молодежью, разговоры по душам о происходящем – принципиально важны для формирования личности", - подчеркнул Владимир Якушев.

Владимир Якушев(2023)|Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Во встрече, которая началась с минуты молчания в память о героях, которые ушли из жизни, погибли на полях сражений, приняли участие Герои России, проживающие в Уральском федеральном округе: Сергей Воронин, Евгений Бушмелев, Олег Касков, Сергей Евланов, Игорь Родобольский, Владимир Шарпатов, а также участники специальной военной операции. Полпред выразил особую благодарность тем, кто сейчас выполняет боевые задачи на полях СВО.

Сергей Воронин рассказал полпреду, как прошли первые окружные соревнования по военно-прикладным видам спорта, участие в которых приняли 150 студентов со всего УрФО. Идею о проведении такого турнира Владимир Якушев поддержал в апреле 2022 года на совете по патриотическому воспитанию граждан.

Сергей Воронин и Владимир Якушев(2023)|Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Олег Касков остановился на деятельности всего геройского сообщества Урала. Более 60 муниципальных образований в регионах Уральского федерального округа взаимодействуют с Героями России Урала, большую поддержку в реализации проектов героев оказывает Тюменская областная дума.

Владимир Якушев и Герои России(2023)|Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Теги: полпред, герои, встреча, Якушев


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