Губернатор Владимирской области принял решение - в Муроме создадут государственную инженерно-техническую академию

В связи с устойчивым развитием промышленного сектора, повышением инвестиционной привлекательности Владимирской области существенно повышается ответственность системы профобразования за подготовку квалифицированных кадров, в которых нуждается регион. Губернатор Александр Авдеев принял решение создать Муромскую государственную инженерно-техническую академию – новую модель учреждения среднего профессионального образования. Она будет образована путём реорганизации трёх муромских колледжей: промышленно-гуманитарного, индустриального и радиоэлектронного приборостроения.

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, Муромская государственная инженерно-техническая академия будет способствовать концентрации интеллектуального потенциала, инфраструктуры и формированию производственно-образовательного комплекса, нацеленного на экономическое и социальное развитие региона. Новое учебное заведение создаётся в Муроме неслучайно. Здесь активно развиваются новые производственные площадки, высокотехнологичные производства, транспортные артерии. Наибольший удельный вес в промышленности округа (95,5 процента) занимают обрабатывающие производства, включающие в себя предприятия машиностроения и металлообработки, приборостроения.

Муромская академия станет инструментом развития территории. В ней будут готовить 2 тысячи студентов по более чем 30 направлениям в рамках программ среднего профобразования и 20 программам дополнительного образования для отраслей «Машиностроение», «Радиоэлектроника», ИТ-технологий. Ссуз позволит реализовать новые учебные и научные возможности, новые программы развития, в том числе через участие в федеральном проекте «Профессионалитет», создание и функционирование Передовой инженерной школы, сетевой модели взаимодействия с вузами и научными школами.

В рамках сотрудничества с новыми интеллектуальными партнёрами предусмотрена реализация совместных программ и кластерных проектов, организация научно-практических конференций и лекториев, создание базовых кафедр, организация спецкурсов для студентов и учащихся общеобразовательных школ области.

В настоящее время между колледжами Мурома и промышленными предприятиями реализуется тесное сотрудничество. Проводится профориентационная работа, разрабатывается и обновляется учебная программа, на предприятиях предоставляются места для прохождения практики студентами, в том числе с возможным трудоустройством на период практики (в 2023 году практику прошли более 470 человек), закрепляются наставники за студентами на производстве, преподаватели и мастера производственного обучения стажируются на предприятиях.

Проект создания инженерно-технической академии был представлен на Чемпионате по профмастерству «Профессионалы» в Санкт-Петербурге, и был высоко оценён Минпросвещения России и коллегами из других регионов страны.