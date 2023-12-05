Вручение государственных наград астраханцам-бойцам СВО прошло в торжественной обстановке

Торжественная церемония награждения бойцов- участников СВО прошла в Астраханском краеведческом музее.

Трое из награждённых – казаки кубанского войска, ещё 12 – участники казачьих бригад «Дон», «Днепр», «Терек» и «Сибирь».

За успешное выполнение боевых задач в зоне СВО помощник президента Российской Федерации, председатель совета по делам казачества Дмитрий Миронов вручил бойцам высшие государственные награды. В мероприятии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Дмитрий Миронов поблагодарил казаков за ратную службу на благо России и вручил Орден за заслуги перед Отечеством 4 степени, Ордена Мужества, Медали за храбрость 2 степени, Медали Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени.

Среди награжденных – командир кубанской казачьей бригады полковник Артур Бацев. Он уверен, что любая награда командира – это награда его подчинённых.

«Сегодняшняя награда – это поощрение всех бойцов, которые выполняют очень важное дело – принимают участие в СВО и защищают рубежи Родины», – пояснил полковник Артур Бацев.

Представитель казачьей бригады «Днепр» Андрей Комов также отметил, что врученная медаль – это большая ответственность. «Церемония награждения – это почётно и волнительно. Мы будем работать до конца, до Победы», – сообщил Андрей Комов.

В завершении торжественной части перед военнослужащими выступил российский певец Денис Майданов. Он исполнил патриотические песни из своего репертуара.