Рейс "Екатеринбург — Чита" сел в Улан-Удэ из-за непогоды

Сегодня ночью около 2.30 в аэропорту Улан-Удэ была произведена вынужденная посадка самолета рейса "Екатеринбург — Чита". Об этом в своем Telegram-канале рассказал гендиректор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев.

"Сегодня аэропорт Улан-Удэ работает запасным аэропортом для Читы. На запасной к нам пришёл рейс Екатеринбург — Чита. Страхуем соседей", — написал Гармаев.

По его словам, сейчас не лучшие условия для полетов из-за непогоды. Всю ночь сотрудники аэропорта убирали снег, однако он даже не думал прекращать идти. "Ждем еще утренний пик", — добавил он.