В курской деревне восстановлено электроснабжение, пропавшее из-за атаки ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что в деревне Городище восстановлено электро- и газоснабжение восстановлено.

"Огромное спасибо дежурным бригадам, которые и в новогоднюю ночь несут дежурство и всегда готовы прийти на помощь", - написал Старовойт в своем telegram-канале.

Напомним/, ранее Старовойт сообщил о том, что ВСУ повредили расположенный в регионе газопровод. Со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Пострадавших нет. В одном домовладении в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения.

"В населенном пункте частично поврежден газопровод. Бригады газовиков и электриков выехали на место. Окажем помощь собственнику в ремонте и восстановлении жилья", - написал Старовойт в своем telegram-канале.