Лукашенко перевел МВД на усиленный режим работы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МВД обеспечить переход в усиленный режим несения службы всех подразделений, внутренних войск и центрального аппарата министерства.

Министр внутренних дел Иван Кубраков доложил о криминогенной ситуации, проводимых профилактических мероприятиях и работе по обеспечению общественной безопасности в предпраздничные и праздничные дни, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Также Лукашенко выслушал доклады руководителей силовых структур.