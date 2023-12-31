Ким Чен Ын считает невозможным объединение Корейского полуострова

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын считает, что объединение с Республикой Корея невозможно.

Он пояснил, что реальность вынуждает Пхеньян заново определить собственный подход к межкорейским связям, пишет ТАСС. По словам Ким Чен Ына, южнокорейские власти – всего лишь "приспешники колониальной администрации" США, обсуждение с ними вопросов объединения не соответствует национальному достоинству и статусу КНДР.

Такие заявления Ким Чен Ын сделал, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.