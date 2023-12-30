30 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Лукашенко повысил налог на сверхдоходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил Налоговый кодекс страны. Новации предусматривают, в частности, повышение ставки налога на сверхдоходы.
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Согласно документу, ставка подоходного налога вырастет с 13% до 25% для физлиц с годовым доходом больше 200 тыс. белорусских руб. (5,7 млн руб.). Налог для индивидуальных предпринимателей с доходом больше 500 тыс. белорусских руб. (14,3 млн руб.) вырастет с 20% до 30%. Для компаний, налоговая база которых превышает 25 млн белорусских руб. (714,25 млн руб.), ставка увеличится с 20% до 25%.

Купюра, белорусский рубль, банкнота, пять рублей(2023)|Фото: Накануне.RU

Отметим, в соседней России в ноябре Минфин представил "самый сложный" бюджет за последние годы, доходы российского бюджета в 2023 г. составят 26,1 трлн рублей при расходах в 29 трлн, увеличенных из-за известных событий и финансирования армии. Добивать бюджет через увеличенные налоги — история сомнительная. И тем не менее, глава ФНС Даниил Егоров рассказал в интервью РБК, что поступления выросли на 9%. Неужели так подросли из-за того, что прошерстили блогеров? Самым эффективным вариантом было бы ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и получить деньги в бюджет за счет самых богатых, а не самых "известных", но Правительство отклонило законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения еще в октябре.

Теги: Александр Лукашенко, сверхдоходы, налог


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