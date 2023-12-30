Путин не стал поздравлять Байдена с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2024 г. глав зарубежных государств и правительств. Поздравление получили, например, главы Беларуси, Казахстана, Сербии, премьер-министр Венгрии.

Также в списке поздравленных Путиным – президент и премьер-министр Армении, главы Киргизии и Таджикистана. Кроме того, Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом различных бывших глав иностранных государств и правительств, в частности, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Герхарда Шрёдера, сообщает пресс-служба Кремля.

Любопытно, что из европейских лидеров поздравление получили только Вучич и Орбан. Остался без поздравлений Путина и президент США Джо Байден.