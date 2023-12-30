Тысячи жителей Первоуральска остались без тепла

В Свердловской области 3 тыс. жителей Первоуральска (28 многоквартирных домов) остались без теплоснабжения.

По предварительной информации прокуратуры Свердловской области, в 17.35 29 декабря произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения. Причина – порыв на теплотрассе в районе Комсомольской. Приостановлена подача теплоснабжения жителям 28 многоквартирных домов, в которых проживает более 3 тыс. человек.

Сотрудники ПАО "Т-Плюс" ремонтируют пострадавший участок. Прокуратура области начала проверку ситуации.