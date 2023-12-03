04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Иркутске на остановке подростки убили 15-летнего мальчика

В Иркутске на остановке подростки убили 15-летнего мальчика. Двух предполагаемых участников инцидента задержали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.

Ссора между двумя молодежными компаниями произошла вчера вечером в Иркутске на улице Байкальской. Один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью. Подозреваемые были задержаны меньше чем за сутки. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В СКР сообщили подробности уголовного дела.

"В настоящее время в Качугском районе задержаны двое подростков, предварительно, участвовавших в конфликте, они доставлены в следственный отдел для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области оперативно доложить о комплексе первоначальных следственных действий и обстоятельствах произошедшего. Кроме того, следствию поручено установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Теги: Иркутск, остановка, мальчик, подростки


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