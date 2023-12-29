29 Декабря 2023
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Политика За рубежом
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

Новый президент Аргентины уведомил лидеров БРИКС об отказе от вступления в организацию

Президент Аргентины Хавьер Милей, возглавивший страну в декабре, сообщил в письме российскому коллеге Владимиру Путину об отказе от участия в БРИКС, пишут TN и Infobae. Также он уведомил об этом председателя Китая Си Цзиньпина, президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и ЮАР Сирила Рамафосу, а также премьер-министра Индии Наренду Моди.

Аргентину пригласили в БРИКС в конце августа, также приглашения получили Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Расширение было запланировано на 1 января будущего года. Как отмечает Infobae, если бы Милей не сообщил об отказе от участия страны в БРИКС, она бы автоматически стала членом объединения.

Вступление Аргентины в БРИКС инициировал предыдущий президент Альберто Фернандес, который не участвовал в выборах осенью, на которых победил Милей. Он, будучи еще кандидатом в президенты, говорил, что "не намерен вести дела с коммунистами и странами, возглавляемыми левыми правительствами, потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика".

Милей в качестве будущих союзников Аргентины называл США и Израиль. Кроме того, он призывал отказаться от национальной валюты — песо и заменить ее на американский доллар. Путин, оценивая это решение, говорил, что оно будет чревато значительной утратой суверенитета страны, тяжелыми социально-экономическими проблемами и неисполнением государственных обязательств, напоминает РБК.

Теги: Хавьер Милей, БРИКС


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